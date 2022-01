Oxalá Editora procura poetas

A Oxalá Editora, com sede na Alemanha e vocacionada para a publicação de obras de autores lusófonos residentes fora de Portugal, está a convidar autores para integrarem a IV Antologia de Poetas Lusófonos na Diáspora a ser publicada na primavera de 2022.

A III edição da antologia lançada em 2020 reuniu mais vinte e cinco poetas residentes na Europa, Canadá, Brasil, EUA, etc.

“Esta iniciativa editorial veio contribuir para a descoberta de excelentes poetas nas comunidades de língua portuguesa residentes no estrangeiro”, diz Mário Santos, editor e responsável pela Oxalá Editora, com sede na Alemanha.

O editor sublinhou o facto dos volumes das antologia entretanto publicados “ter dado palco a amantes da poesia que até então se confrontavam com dificuldades em divulgar os seus trabalhos”.

Acrescente-se que os anteriores volumes se encontram esgotados, havendo, inclusive, uma segunda edição da III Antologia.

A Oxalá Editora, sediada na região de Dortmund, Alemanha, foi criada em Junho de 2015 e tem um já longo catálogo de obras de autores da diáspora lusa.

Com alguns milhões de portugueses a viverem fora do país, Mário dos Santos acredita que “na diáspora há muita gente que escreve com qualidade” e a Oxalá pretende fazer um trabalho de “descoberta desses autores”.

A IV Antologia é coordenada pela autora e poetisa São Gonçalves, residente no Luxemburgo e colunista regular do BOM DIA.

Os poemas devem de ser enviados para [email protected] até ao dia 15 de março de 2022, acompanhados da respetiva ficha de inscrição. Os interessados devem consultar o regulamento aqui.

#portugalpositivo