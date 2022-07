Overule e Blaya de bicicleta

A nova música de Overule conta com a participação de Blaya que escreve e dá voz a esta fusão dancehall/pop recheada de trocadilhos sensuais, como já nos habitou em hits como “Faz Gostoso”, “Mêmo a Veres”, “Eu avisei” e mais recentemente “Me Domina”.

A ideia surgiu após Blaya ter lançado um repto nas redes sociais aos produtores para lhe enviarem “Beats Dancehall”, ao qual Bruno Castro atendeu, “após uma conversa telefónica a Blaya enviou-me uns áudios de uma melodia e letra que já tinha em mente e daí até o tema ficar pronto foram umas duas semanas. Ambos ficamos bastante satisfeitos com o resultado final e com a sonoridade alcançada” afirma Overule.

O tema “Bicicleta” marca o início de uma série de lançamentos para Dj Overule nos próximos meses, com destaque para o seu novo álbum de originais “Hustle Days Rave Nights”.

“Esta próxima série de lançamentos combina os meus próprios gostos pessoais com estilos de dance music atuais, estou a tentar misturar estilos de uma forma sem precedentes, tentando trazer uma nova e inovadora abordagem para a forma como componho e produzo música. A ideia também passa por editar cada vez mais músicas que se insiram facilmente em DJ sets e nos meus shows ao vivo”, diz o Dj Overule.

Numa procura incessante para ter o seu som característico, o produtor abre novos caminhos à medida que nos vai apresentado um “cheirinho” do que está por vir com seus próximos lançamentos, três novos singles ainda durante 2022 e o novo álbum no início de 2023.