Ouviu-se a “Grândola” numa manifestação na Suíça

“Contra a deterioração das condições de trabalho”, milhares de trabalhadores da construção civil da Suíça francófona entraram em greve esta segunda-feira e saíram às ruas para expressar a sua indignação.

Segundo os sindicatos, em Lausanne, manifestaram 4.000 trabalhadores, e em Genebra, cerca de 2.000, entre os quais muitos portugueses que chegaram a entoar “Grândola Vila Morena”.

Genève. – Grandola vila Morena

Manifestações também tiveram lugar em Delémont, Friburgo e La Chaux-de-Fonds. Esta mobilização do setor da construção tem como pano de fundo a renovação do Acordo Nacional de Trabalho (CN), que expira no final do ano. Apesar de seis rondas de negociações, os parceiros sociais ainda não conseguiram chegar a um acordo.

Os trabalhadores do setor denunciam a intenção dos patrões de quererem flexibilizar excessivamente os horários de trabalho, com dias mais longos no verão e feriados forçados no inverno. “Seria o retorno da era dos trabalhadores sazonais, há 50 anos”, lamentou, José Sebastião, secretário do sindicato Unia.

Em Genebra, os grevistas ficaram quase uma hora no meio da ponte do Mont-Blanc, onde os discursos dos sindicalistas se sucederam. “Esta ponte que nós construímos, como o resto deste país, é o símbolo de todas as nossas lutas unidas”, lançou Thierry Horner, do sindicato SIT, diante de manifestantes determinados.

Os manifestantes e grevistas de Genebra fizeram um minuto de silêncio para homenagear os colegas que perderam a vida no exercício de sua profissão. Em Lausanne, o desfile também ficou em silêncio por um curto período em memória do operador de guindaste que morreu na queda de sua máquina em outubro passado.

A mobilização dos trabalhadores da construção da Suíça francófona ocorre em dois dias. Na segunda-feira, o protesto ocorreu de forma descentralizada. Esta terça-feira, estará concentrado em Lausanne, com uma grande concentração de trabalhadores dos vários cantões. “Amanhã, vamos sacudir as pontes de Vaud”, avisou José Sebastião.