Ourivesarias portuguesas em situação “extremamente grave”

Mais de um mês e meio após o primeiro decreto de estado de emergência em Portugal, 93% das empresas do setor da ourivesaria afirmam ter a atividade afetada de forma “extremamente grave”, o que corresponde a uma redução superior a 50% na faturação. Os dados são da AORP — Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, que revelou esta semana os resultados de mais um inquérito feito a 78 empresas, depois de um primeiro levado a cabo no final de março.

O setor digere agora as consequências do encerramento das contrastarias da INCM, entre 16 de março e 3 de maio. Sem forma de garantir a certificação obrigatória das peças, o bloqueio foi inevitável. A isso há que somar a natural retração do consumo, o encerramento das lojas e à afetação dos recursos humanos, na sequência das medidas de contenção do novo coronavírus.

Mas a suspensão da certificação não é a dificuldade identificada por mais empresas. Destas, 50% apontaram o stock parado na sequência do encerramento das contrastarias, porém 71% referiu a quebra na procura e ainda 59% o cancelamento de encomendas como principal consequência da pandemia no negócio.

O impacto é de facto assustador. Este período de confinamento determinou uma paragem quase total do setor”, afirma Fátima Santos, secretária-geral da AORP, ao Observador.

As tão essenciais contrastarias reabriram esta semana, mas a dirigente da principal associação do setor perspetiva meses complicados pela frente, sobretudo por não se tratar de um bem de primeira necessidade. “Acreditamos que há empresas que não vão resistir”, sublinha. Apesar das especificidades do setor, onde predominam a micro empresas, pode dizer-se que as empresas aderiram em massa ao layoff — 60,3% optaram pelo regime total, 11,5% estão em layoff parcial, enquanto 14,1% encerraram atividade. Mais de metade das que aderiram ao lay-off esperam retomar a atividade durante o mês de maio. “Avizinham-se meses muito complicados”, refere Fátima Santos, que assinalada que o contexto familiar de muitas empresas dificulta, ainda assim, a perceção do real impacto da pandemia no setor.

Muitas têm apenas dois trabalhadores. Um casal, por exemplo, que, mesmo que tenha suspendido a atividade, vai fazer tudo o que está ao seu alcance, apertar o cinto, para conseguir retomar”, descreve.

Mas Fátima ressalva o esforço feito pelas empresas para explorar os canais de venda online. Algumas estreitaram relações com clientes internacionais — Espanha, França, Hong Kong e Estados Unidos continuam a estar no topo da lista de importadores de ourivesaria portuguesa –, outros aumentaram exponencialmente o volume de vendas via internet. “Num mês e meio fomos todos para o digital, uma transição que muitos diziam que ia demorar anos. O próprio setor tinha algumas reticências em aderir”, explica ainda.