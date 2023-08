Ourém recebe seminário sobre trajetórias da emigração portuguesa

No dia 8 de setembro, o Observatório da Emigração, inserido no Festival de Setembro em Ourém, realiza o seminário ‘Trajetórias da emigração portuguesa’, das 10h00 às 15h30, em formato híbrido, com o objetivo de abordar o panorama atual da emigração portuguesa.

Inspirada no tema “Nós, Migrantes”, o município de Ourém organiza o Festival de Setembro, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, com o intuito de “abordar a relação entre o Património Cultural, a História do Lugar e a Interculturalidade”, com iniciativas e diálogos em torno da diversidade cultural, inspirados “nas trajetórias da emigração oureense para França, Reino Unido, Brasil, Angola, Moçambique, a par de todos os outros destinos do mundo”.

O seminário propõe-se abordar o panorama atual da emigração portuguesa, bem como interpelar e refletir sobre as trocas culturais e representações identitárias construídas a partir das trajetórias migratórias.

Painéis temáticos Emigração atual e histórica; efeitos nos locais de origem: as casas dos emigrantes; efeitos do regresso dos emigrantes aos locais de origem.



Programa

10h00 | Sessão de abertura

Cláudia Pereira (Observatório da Emigração, CIES-Iscte, Instituto Universitário de Lisboa)

Presidente da Câmara Municipal de Ourém – Luís Miguel Albuquerque

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros

Alto Comissariado para as Migrações

Centro em Rede de Emigração em Antropologia (CRIA)

11h00 | Painel 1 Emigração atual e histórica

Carlota Moura Veiga e Inês Vidigal

(Observatório da Emigração, CIES-Iscte, Instituto Universitário de Lisboa)

Caracterização da emigração portuguesa no século XXI

A emigração portuguesa cresceu nas vésperas do 25 de Abril, regrediu para níveis mínimos depois daquela data, voltou a crescer a partir de meados dos anos 80, acentuou-se no início do novo século, reduziu-se na crise financeira de 2008, atingiu de novo máximos históricos em 2013 e voltou a diminuir, lentamente, desde então. Em termos comparados, Portugal é hoje um país de repulsão migratória, característica que partilha com a maioria dos estados do Leste europeu. Nesta comunicação, apresentamos a história recente da emigração portuguesa, identificamos os mecanismos e episódios que a explicam e discutimos os problemas metodológicos envolvidos no seu estudo.

Victor Pereira

(IHC NOVA-FCSH)

A ditadura de Salazar e a emigração. O Estado português e os seus emigrantes em França (1957-1974)

12h00 | Painel 2 Efeitos nos locais de origem: as casas dos emigrantes

Ana Saraiva

(CRIA NOVA-FCSH)

Casas (pós-)rurais entre 1900 e 2015: expressões arquitetónicas e trajetórias identitárias

António Afonso de Deus

(Universidade Lusófona)

Do lugar da Casa, à Casa como Lugar. A casa do emigrante luso-brasileiro na valorização da Arquitetura e do espaço urbano

14h30 | Painel 3 Efeitos do regresso dos emigrantes aos locais de origem

João Baía

(ICS-ULisboa)

Lugar de partida, de regresso ou de passagem? Impacto das migrações numa aldeia raiana em Trás-os-Montes

Fátima Velez de Castro

(Universidade de Coimbra, Departamento de Geografia e Turismo da FLUC, CEIS20 / RISCOS)

A representação das/os migrantes no cinema. Conceção de mapas mentais e de anatopias a partir da análise fílmica