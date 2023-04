Ouça o melhor do melhor de José Reza

Com uma longa e preenchida carreira musical, José Reza é um dos nomes incontornáveis na música portuguesa. Foi nos anos 70 quando editou o seu primeiro disco e cantou ao lado de Amália Rodrigues na sua primeira aparição televisiva.

Canções que reconhecemos na voz de José Reza são muitas, como: “Meu querido mês de Agosto”, “Uma vez na vida”, “És uma brasa”, “Cola-te a mim”, “Não há papel” ou os mais recentes “Ela gostava”, “Há coisas que são assim” e “Amália é Lisboa” tema vencedor do Grande Prémio das Marchas de Lisboa em 2020, uma canção que comemora Amália Rodrigues e o seu papel nas raízes e cultura portuguesa.

“Best Of – As melhores” reúne num único CD, os maiores sucessos deste intérprete aos quais se junta a nova proposta musical de José Reza – “Um bom vinho verde”, uma nova canção que reflete as saudades de quem volta a Portugal, os reencontros e as festas, num brinde à vida.

Apaixonado pela música, José Reza marca presença nos palcos de norte a sul do país e nos cinco continentes. Romântico e bem-disposto, canta as suas histórias de uma forma única e muito própria, característica já bem conhecida do público que desde sempre reconhece neste canta/autor a sua assinatura nos temas que agora pode encontrar em “Best Of – As melhores”.