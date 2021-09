Ouça o lado B de Cat

“Lado B” é o single que marca o regresso de Cat (Catarina Rocha, ex-EYE) aos palcos. O novo single é o pontapé inicial para a nova era de Cat, agora a solo, e marca o desvendar do álbum “Tatuagem Virtual”.

O single é uma experiência sensorial de percurso pela cidade em que o amor é o fio condutor. “O percorrer da cidade, o calcorrear pelos lugares, pelas ruas estreitas, o encontro fortuito com diferentes pessoas, o reencontro com amigos fazem prosperar um sentimento de esperança, ajudando ao encontro do equilíbrio”. Em “Lado B” ouvimos um lado, menos conhecido, que está presente em cada um de nós.

Com letra de Sumatra J. e Cat, música de Sumatra J, Cat e Jonny Abbey, produção de Jonny Abbey e participação de Rui Ribeiro no piano, “Lado B” nasceu com base no piano e na voz.

O vídeo foi filmado nas ruas de Lisboa e contou com a realização de Rita Carmo.

Cat cresceu envolvida na atmosfera musical. Próxima da natureza, com um simples gravador de cassetes, registava as suas próprias canções com a guitarra.

Gravou dois álbuns dos Eye: “Things will Change” e “Mood”. Conheceu Bernardo Sassetti e Pedro Abrunhosa com quem cantou do álbum Mood, “A sombra de um abraço”.

Ainda com Pedro Abrunhosa, Cat participou no álbum do músico, “Momento”, onde cantou 3 temas: “Sempre, O Espaço Vazio”, “Um Mágico no Peito” e “Momento Uma Espécie de Céu”.

Cat participou ainda no vídeo deste último tema, que foi (e é) um dos grandes êxitos de Abrunhosa, realizado por Manuel de Oliveira.

A cantora foi uma das convidadas da digressão do álbum “Momento” de Pedro Abrunhosa e os Bandemónio.

Cat quando canta transmite com emoção o teor de cada canção que escolheu para integrar o seu disco a solo previsto para 2022, que reúne temas em português, inspirados nas relações entre as pessoas e no que a rodeia, onde se identificam quadros com espaço para imaginar e criar, mergulhados em várias camadas de vozes e melodias.