Ouça e veja a valsa das borboletas

O projeto que começou por ser apenas um concerto, passou a dois. Um álbum depois, estreia o primeiro videoclip oficial, Butterflies Waltz (valsa das borboletas), uma animação idealizada e criada por Gabriela Nashe, desenhada digitalmente. “É uma bonita história de amor”, diz o músico.

“A história do videoclip é mesmo a que quis transmitir com a música, o despertar de um amor, as borboletas no estômago. O voltar a abrir os olhos e encontrarmos o caminho. E, ainda por cima, em animação. Está perfeito”, diz o artista.

Nuno Meneses, criador de Yellow Beanie, promete que “o projeto não vai ficar por aqui”. O álbum foi pensado como “pequenas curtas”. A forma de fazer música do artista “é a mesma que a de fazer vídeo”. Diz gostar “mesmo de contar estórias”. Por isso, ainda há “muitas pequenas histórias para contar com este álbum”.

Um novo álbum poderá vir a caminho. Após ensaios com a baixista, Alexandra, e o baterista convidado já no álbum It’s a Nashe World, João, confessa que “já se pensa nisso”. Estão a trabalhar nas “adaptações das músicas para os concertos ao vivo” e já começaram “a escrever as novas”. Para já, esperam que o caminho a percorrer com este álbum seja “ainda longo”.

Depois de uma gravação para a plataforma em.guimarães, o primeiro concerto com público acontece já no próximo dia 29 de agosto às 17h00, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Para além dos três músicos, Nuno, Alexandra e João, o concerto contará com convidados.

“It’s a Nashe World”, que teve edição física de 100 exemplares, pode ser ouvido e também comprado em todas as plataformas digitais.