Ouça aqui o novo disco dos Moonspell

“Hermitage”, o 13º disco de originais dos Moonspell, foi gravado e misturado por Jaime Gomez Arellano nos estúdios Orgone, em Inglaterra.

Foi editado sexta-feira, com o selo Alma Mater Records, numa parceria internacional com a Napalm Records. Com “Hermitage”, os Moonspell aproximam-se da comemoração dos 30 anos de carreira que se celebram em 2022.

O disco “Hermitage” é escuro, revolucionário, intuitivo e certeiro. Uma caminhada pelo fim dos tempos, um testemunho sentido de uma época triste, confusa e doentia, marcado pelo Heavy Metal e pela musicalidade dos Moonspell que com este trabalho procuram promover a união nestes tempos de dor e de sombras. “Esperamos que este disco chegue aos nossos fãs, que levem a música com eles para o seu sítio secreto, para o seu eremitério”, comenta Fernando Ribeiro.

Revelando desde o primeiro tema uma faceta mais progressiva e melodiosa, “Hermitage” remete para uma viagem através dos dias mais negros da História da Humanidade e que são, naturalmente, incontornáveis para a banda. Essa associação tem sido clara nos três singles já revelados até ao momento: Common Prayers, The Greater Good, e All or Nothing.

Os Moonspell revelam o quarto single e vídeo retirado deste trabalho: The Hermit Saints.