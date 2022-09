Ouça a Sinfónica do Porto nos Aliados

A Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Christoph Poppen, vai atuar na Avenida dos Aliados no sábado, 10 de setembro, num espetáculo gratuito na sala de visitas da cidade invicta.

Para uma noite animada com animação garantida, foram selecionadas aberturas de óperas tais como a “A Cavalaria Ligeira” de Franz Von Suppé, ou “Guilherme Tell” e “La Gazza Ladra” de Rossini.

Cartão-de-visita de muitos dos compositores mais criativos da história, as aberturas de ópera têm a missão de captar o ouvinte e de o preparar para o drama que se vai desenrolar em palco.

No ano em que se assinala o regresso à Avenida dos Aliados, a Sinfónica brinda o público com algumas das mais célebres aberturas do repertório, todas elas obras que se emanciparam das óperas e que hoje integram o catálogo de orquestras do mundo inteiro.

Haverá ainda tempo para escutar os ecos do folclore cigano nas “Danças Húngaras”, de Johannes Brahms, mas também das canções populares italianas em “Capricho italiano”, obra escrita a partir da visita de Tchaikovski a Itália no Carnaval de 1880. Maestro requisitado internacionalmente, o alemão Christoph Poppen é o convidado para uma noite que se espera inesquecível.