Ott Tanak em Toyota Yaris vence Rali de Portugal

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) estreou-se a vencer o Rali de Portugal, sétima prova do Campeonato do Mundo, deixando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 15,9 segundos, mas falhando o assalto à liderança do Mundial.

O piloto da Toyota confirmou o domínio exercido a partir da primeira passagem por Arganil, na sexta-feira, conquistando a terceira vitória da temporada, na 53.ª edição da prova portuguesa.

O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) perdeu o segundo lugar esta manhã, quando fez um pião em Montim 2, que lhe custou 17 segundos, caindo para a terceira posição, antes de desistir na última especial, depois de outro pião.

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3), que chegou à sétima prova da temporada como líder do Mundial, optou por uma toada mais calma ao longo de toda a manhã, de forma a evitar abrir a pista na próxima prova, na Sardenha, mas o terceiro lugar de Tanak na ‘power stage’ deixou-os separados por apenas dois pontos.

O campeão do mundo terminou em terceiro, a 57,1 segundos de Tanak, mantendo o comando do campeonato, com 142 pontos, contra os 140 do piloto da Toyota.

Desde que em 2015 a prova regressou ao norte do país, este é o quinto vencedor diferente, depois do finlandês Jari-Matti Latvala (2015), Kris Meeke (2016), Sébastien Ogier (2017) e Thierry Neuville (2018) terem vencido as edições anteriores.

CLASSIFICAÇÃO

1. Ott Tanak/Martin Jarveoja, Est (Toyota Yaris), 3:20.22,8 horas

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai i20), a 15,9 segundos.

3. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Citroën C3), a 57,1.

4. Teemu Suninen/Mikko Markkula, Fin (Ford Fiesta), a 2.41,5 minutos.

5. Elfyn Evans/Craig Parry, GB (Ford Fiesta), a 7.08,3.

6. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, Fin (Skoda Fabia R5 EVO), a 10.34,2.

7. Jari-Matti Latvala/Miika Anttila, Fin (Toyota Yaris), a 11.28,2.

8. Jan Kopecký/Pavel Dresler, RCh (Skoda Fabia R5 EVO), a 11.41,9.

9. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Skoda Fabia R5 EVO), a 12.46,3.

10. Emil Bergkvist/Patrik Barth, Sue (Ford Fiesta R5), a 14.28,4.

(…)

16. Armindo Araújo/Luís Ramalho, Por (Hyundai i20 R5), a 18.37,4.

19. Bruno Magalhães/ Hugo Magalhães, Por (Hyundai i20 R5), a 24.56,0.