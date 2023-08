Otávio justifica saída do Porto

O futebolista internacional português Otávio justificou a transferência do FC Porto para o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, com o surgimento de uma oportunidade para progredir a sua vida na capital da Arábia Saudita.

“É difícil deixar o clube depois de nove anos em que fui muito bem recebido e tratado. As pessoas gostavam muito de mim, assim como eu gosto de todos, mas é o ciclo da vida e apareceu uma oportunidade de mudar a minha vida e a da minha família. Nunca sairia só a bem para mim. Penso que o FC Porto também merecia [compensação financeira], por tudo aquilo que me deu. Na realidade, foi bom para todos. Agora, é seguir a vida”, vincou o influente médio, em declarações reproduzidas através das redes sociais dos ‘dragões’.

A mensagem de despedida de Otávio foi registada no relvado do Estádio do Dragão, no Porto, e publicada poucos minutos depois da confirmação da sua transferência para o Al Nassr, que exerceu os 60 milhões de euros (ME) contemplados na cláusula de rescisão.

“É um sentimento de gratidão. O FC Porto deu-me tudo e sou o que sou por causa deste clube. Saio muito feliz por ter conquistado tudo o que conquistei e saio da forma como eu sempre quis, que era sair a bem para as duas partes. Chegou o momento de ir [embora], mas sempre com o coração aqui”, reconheceu, mostrando-se visivelmente emocionado.

Otávio, de 28 anos, assinou por três temporadas com o Al Nassr, que é comandado pelo português Luís Castro e integra o internacional luso Cristiano Ronaldo no plantel, sendo que irá triplicar o seu salário, ao passar dos quatro ME para os 13 ME auferidos por ano.

Contratado aos brasileiros do Internacional em 2014, o médio passou pelo conjunto B do FC Porto e esteve emprestado ao Vitória de Guimarães durante uma época e meia (2014-2016), antes de ter brilhado no conjunto principal dos ‘dragões’ nas últimas sete épocas.

Otávio acumulou 31 golos e 68 assistências em 283 jogos e arrebatou três campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, todas sob alçada de Sérgio Conceição, com quem havia evoluído em Guimarães, em 2015/16.

“Quando eu cheguei, era só mais um. Com o passar do tempo, conquistei o meu espaço, fui emprestado ao Vitória de Guimarães e dei tudo para voltar ao FC Porto. Ao olhar hoje para tudo o que passei, penso que foi a melhor escolha que fiz na vida. A relação com os adeptos foi sempre boa. Tive alguma dificuldade no início, mas fui atrás do meu sucesso. Acredito que, com trabalho, tudo se conquista”, referiu, desejando que o FC Porto possa reconquistar o título de campeão nacional perdido para o Benfica na temporada anterior.

Eleito como melhor jogador do campeonato na época passada, o médio nascido em João Pessoa, capital do estado brasileiro da Paraíba, adquiriu a nacionalidade portuguesa e já somou 14 partidas e três golos pela seleção ‘AA’ lusa, que representou no Mundial2022.

Otávio representa a venda mais alta da história do FC Porto e é a décima saída do clube nesta janela de transferências, depois de Manafá (Granada), Nanu (Samsunspor), Tomás Esteves (Pisa), Rodrigo Conceição (Zurique), Diogo Leite (Union Berlim), João Marcelo (Cruzeiro), Uribe (Al-Sadd), Mamadou Loum (Al-Raed) e Fernando Andrade (Casa Pia).

A transferência para o Al Nassr permite ao médio reencontrar-se com Luís Castro, que o orientou nos seis encontros feitos ao serviço da equipa B portista, em 2014/15, e com o defesa esquerdo brasileiro Alex Telles, com quem repartiu balneário, entre 2016 e 2020.