Otávio fica

O futebolista internacional português Otávio garantiu que vai cumprir a oitava temporada seguida ao serviço do FC Porto, relativizando os rumores acerca de uma possível saída dos vice-campeões nacionais durante o defeso.

“Mesmo nas férias, mantive o contacto com os meus colegas de equipa. Tenho grandes amigos por cá. Falam sempre de mim e já estou habituado, mas vão ter de levar comigo mais um ano”, observou o médio, de 28 anos, citado pelos canais oficiais dos ‘dragões’.

Eleito como o melhor jogador da edição 2022/23 da I Liga portuguesa, Otávio foi o porta-voz do FC Porto no segundo dia de estágio em Vale do Garrão, no Algarve, e recebeu o prémio de melhor golo da última época, apontado aquando do êxito diante do Famalicão (3-2, após prolongamento), para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

“Foi um golaço e o melhor da minha carreira. Fico feliz por esta distinção. Acima de tudo, esse golo foi importante, porque no fim conquistámos a Taça de Portugal, senão não nos teria valido de nada. Valeu a pena e fico feliz. Já estava cansado, mas foi na inspiração e permitiu-nos ir à final”, rememorou, em alusão ao tento concretizado aos 120+1 minutos.

O conjunto orientado por Sérgio Conceição despediu-se de 2022/23 com a conquista da Supertaça, de uma inédita Taça da Liga e da Taça de Portugal, mas falhou a revalidação do título de campeão nacional, meta priorizada pelo influente médio à partida para 2023/24.

“A cada ano que passa, queremos sempre fazer melhor. Toda a gente quer fazer melhor individual e coletivamente. Na última época, conquistámos três títulos e poderiam ter sido quatro. Esta temporada vamos tentar conquistar os quatro”, apontou, em busca de elevar o registo de sete golos e 13 assistências nos 44 jogos disputados na campanha anterior.

Depois de ter começado a pré-época com êxitos sobre a Académica (4-0), da Liga 3, e a equipa B dos ‘azuis e brancos’ (3-0), ambos no Olival, o FC Porto encara hoje o também primodivisionário Portimonense, a partir das 19:00, no seu terceiro duelo de preparação.

“É sempre bom regressar ao trabalho e vamos preparar-nos bem. Esperamos o apoio de todos e tenho a certeza de que irá ser uma grande temporada. Para nós, não há jogos de pré-época, já que queremos sempre ganhar. Quando estamos mais cansados, damos sempre mais um pouco com o apoio dos adeptos”, salientou Otávio, orientado por Sérgio Conceição pela nona época consecutiva, a primeira das quais no Vitória de Guimarães.

O FC Porto tem em vista a Supertaça Cândido de Oliveira perante o campeão nacional Benfica, em 08 ou 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro compromisso oficial de 2023/24.

“É o primeiro jogo oficial e vale um título. Vamos com tudo para tentar ganhá-lo. A partir daí, é jogo a jogo. O primeiro encontro da I Liga vai ser importante, tal como o último. Por isso, temos de entrar forte”, advertiu o médio, com nove troféus logrados pelos ‘dragões’.