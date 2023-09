Otávio eleito MVP da I Liga em 2022/23

O internacional luso Otávio foi eleito Melhor Jogador da I Liga de futebol em 2022/23, naquela que foi a última época do médio no FC Porto, antes de se transferir para os árabes do Al Nassr.

No campeonato transato, Otávio fez 27 jogos, 25 dos quais como titular pelos ‘azuis e brancos’, tendo apontado cinco golos e sete assistências, ele que foi uma figura de destaque no conjunto de Sérgio Conceição, apesar de ter falhado a revalidação do título.

Pelo FC Porto, onde chegou em 2014, conquistou nove títulos, onde se incluem três títulos nacionais, e, já naturalizado português, tornou-se presença assídua na seleção das ‘quinas’.

O futebolista de 28 anos não esteve presente, por estar em estágio com a seleção, que defronta a Eslováquia na sexta-feira, mas deixou uma mensagem de agradecimento pelo galardão em formato de vídeo.

“É um grande orgulho receber o prémio de melhor jogador da Liga 2022/23, queria agradecer a todos os treinadores e ‘capitães’ pelo voto, com aqueles com quem partilho os relvados. Queria deixar também uma mensagem à Liga Portugal, ao FC Porto, todo o seu ‘staff’. Fizeram de mim melhor jogador e melhor homem e, graças a isso, consegui este prémio”, agradeceu.

A Liga Portugal Awards teve hoje a sua primeira edição na Alfandega do Porto, premiando as individualidades que se destacaram no futebol luso na época 2022/23.