Otávio é a grande novidade da seleção portuguesa

O Governo insiste num entendimento com o Bloco de Esquerda para a aprovação do próximo orçamento de Estado. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, acredita que o bloco pode inverter o voto sobre esta matéria, depois de no ano passado o Partido de Catarina Martins ter votado contra o orçamento apresentado pelo Governo socialista.