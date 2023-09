Otamendi e Di María voltam a ser convocados para a seleção argentina

Os futebolistas do Benfica Nicolás Otamendi e Ángel Di María foram convocados para a seleção argentina, para os jogos com Paraguai e Peru, da fase de qualificação para o Mundial2026.

O central e o extremo continuam a fazer parte das escolhas do selecionador Lionel Scaloni, depois de já terem sido chamados para as duas primeiras jornadas da qualificação sul-americana, que decorreram este mês.

A Argentina, campeã do mundo em título, recebe o Paraguai, em 12 de outubro, e visita o Peru, cinco dias volvidos.

A ‘albiceleste’ arrancou a fase de apuramento para o Mundial2026 com dois triunfos, perante Equador (1-0) e Bolívia (3-0), e lidera o agrupamento com seis pontos, em igualdade com o Brasil.