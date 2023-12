Os vencedores da São Silvestre de Lisboa

Isaac Nader e Solange Jesus venceram a 16.ª edição da São Silvestre de Lisboa, com o atleta masculino a aumentar a vantagem dos homens na já mítica ‘guerra dos sexos’ proporcionada pela prova lisboeta.

O atleta do Benfica, que já detém marca de qualificação para Paris2024, cortou a meta em 29.09 minutos e conquistou pela primeira vez a prova, depois do terceiro lugar em 2021, sucedendo a Miguel Marques (Sporting), que este ano foi terceiro colocado, com 29.27, um segundo atrás de Miguel Moreira (Benfica), que concluiu no segundo posto.

Na elite feminina, que, este ano, partiu com 03.43 minutos de vantagem em relação à elite masculina, a atleta do Sporting de Braga fez a estreia nesta prova com um triunfo, em 34.10 minutos, à frente de Maria Tomé (Clube de Natação de Torres Novas) e Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda), em segundo e em terceiro, respetivamente.

Com este triunfo, os homens aumentaram a sua vantagem na ‘guerra dos sexos’, com oito triunfos, contra seis das mulheres, sendo que, na edição de 2024, a elite feminina terá 05.00 minutos de vantagem, comparativamente aos atletas da vertente masculina.