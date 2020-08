Os Vai e Vem sofrem com a distância

Diogo Ferreira e Vítor Lusquiños já conquistaram as duas maiores rádios nacionais e a ficção nacional com o single de estreia – ” Esse Amor“- e, hoje, lançam mais um single promissor. “Longe de mim” é o quarto tema de originais dos Vai e Vem que já se encontra disponível nas plataformas digitais.

Nesta nova música, a dupla fala de um fim de uma relação, onde o amor só acaba para uma das partes, deixando o outro com alguma dor, sendo moroso o processo de aceitação do fim do namoro.

Posto isto, os músicos pretendem dar força e esperança a quem ainda nutre amor pela outra pessoa mas que sabe que se o alimentar apenas estará a adiar o inevitável e a causar-lhe ainda mais sofrimento, “mostrando no vídeo, o que nós achamos ser a melhor forma de ultrapassar momentos menos bons”, explicam.

“Longe de Mim” é o sucessor de “ Esse Amor”, “ Cristina” e “ Volta à Lua”. Single e videoclip já se encontram disponíveis nas plataformas digitais.