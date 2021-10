Os sonhos da portuense Gabriela

Gabriela tem 25 anos e é natural do Porto. As suas raízes artísticas são fruto da sua vivência entre a música e o teatro, palcos onde caminha como se estivesse em casa.

Com apenas seis anos ingressou na Academia de Música de Vilar do Paraíso, em Gaia. Fez o ensino secundário na Academia Contemporânea do Espetáculo, desenvolvendo competências na área do teatro e artes performativas e licenciou-se em Canto Jazz pela ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.

Cantora, autora e multi-instrumentista, dedicando-se ao piano, ukulele e guitarra, Gabriela também é sonhadora e contemplativa. As histórias que nos canta nascem desse olhar e dos sonhos que a inspiram pelas ruas do Porto, das cidades novas por onde viaja e dos palcos que tem pisado.

As suas referências musicais, técnicas e estéticas atravessam gerações: dos contemporâneos Billie Eilish ou Tim Bernardes, às heranças de Tom Jobim e Amy Winehouse ou a lendas como The Beatles, Michael Jackson e Rui Veloso.