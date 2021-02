Os portugueses que revolucionaram o negócio das autocaravanas

Viajar numa autocaravana é o sonho de muitos, mas encontrar preços competitivos nem sempre é fácil. A Indie Campers é uma empresa com selo português de aluguer destes veículos que promete conforto por um custo acessível e um conceito de viagem diferente.

Uma das formas que a Indie Campers encontrou de se diferenciar foi na escolha dos veículos. O Diretor de Operações da startup, Ricardo Grijó, contou ao portal Sapo que os automóveis disponíveis para aluguer são essencialmente campervans, em vez das autocaravanas clássicas. Este tipo de veículo é uma espécie de carrinha com todas as comodidades de uma caravana comum, mas menos equipamento e, garante o gestor, “menos despesas” no que toca aos consumos, que são quase semelhantes aos de um carro ligeiro.

A Indie Campers nasceu pela mão de Hugo Oliveira, CEO e fundador da startup, durante o mestrado em gestão e após uma viagem pela Austrália. Em 2013, em parceria com um amigo austríaco, o empreendedor que tinha feito a sua tese sobre uma empresa semelhante em Portugal, apostou num novo modelo negócio “tendo em vista alargar o conceito a nível europeu”.

As primeiras seis caravanas foram transformadas com a ajuda de amigos, do pai de Hugo e do sócio austríaco. Quando se tornou evidente que “a ideia tinha pernas para andar” a Indie Campers começou a prestar serviços em Lisboa, Porto e Faro. Em 2015, o negócio expandiu-se para Espanha, França, Itália, Alemanha e outros destinos na Europa. Hoje, a startup está presente em mais de 40 localizações diferentes.

O Diretor de Operações diz que a “expansão foi gradual”, mas os números falam por si:. com a expansão além-fronteiras, o crescimento foi na ordem dos 200% e a equipa passou de 3 ou 4 colaborados para cerca de 130, com a “abertura de armazéns de recolha e entrega de autocaravanas nas principais cidades, perto dos aeroportos”, acrescenta Ricardo. O sucesso da ideia deu nas vistas e, em 2019, a empresa foi considerada pelo Financial Times uma das 30 com maior crescimento a nível europeu a nível do turismo.

De olhos postos no futuro, o objetivo agora é transformar a Indie Campers numa espécie de marketplace de experiências relacionadas com as caravanas e o campismo. O próximo passo é fazer do negócio “plataforma onde outras empresas, até concorrentes e particulares que têm outras viaturas para alugar, podem colocá-las também para alugar”, diz Ricardo Grijó.

O projeto prevê a “criação de roteiros que as pessoas podem consultar para programar a sua viagem”. A ideia é fazer da Indie Campers um espaço onde se consegue encontrar todas as soluções para “usufruir a 100%” de uma road trip, sem se perder “o conceito indie, o espírito jovem, e a aventura”.

