Os portugueses que querem ser autarcas em Inglaterra

Estreante na política, Sarina da Silva é candidata às eleições locais de 05 de maio em Inglaterra com o objetivo de “dar uma voz” às pessoas na Câmara Municipal [Council] de Lambeth, onde viveu a vida inteira.

“Para mim não se trata de subir na política. De momento, não tenho ambição de fazer carreira. A razão pela qual eu quero fazer isto é realmente ajudar as pessoas que vivem aqui. Eu quero dar-lhes uma voz e quero que eles tenham alguém que os represente, que entenda os problemas porque eu moro aqui e vivi aqui toda a minha vida”, disse, em declarações à Agência Lusa.

Nascida em Londres, mas filha de portugueses e casada com um português, esta funcionária de 41 anos numa organização social local concorre na circunscrição [ward] de Waterloo e South Bank, uma zona ribeirinha junto ao rio Tamisa que está a sofrer uma grande regeneração urbana.

Em 2019, juntamente com algumas vizinhas, atraiu uma grande atenção mediática ao denunciar que as crianças da parte de habitação social de um empreendimento imobiliário não tinham acesso a áreas de lazer comuns.

“Esta zona é muito ‘pesada’ em termos de construção, é de onde vem muito dinheiro de Lambeth. Mas os moradores tendem a ser esquecidos. O meu principal objetivo é que os moradores sejam ouvidos e que quaisquer decisões tomadas não tenham um impacto negativo”, resume.

Em Lambeth está concentrada uma numerosa comunidade lusófona, cerca dos 35.000 dos 328.000 habitantes, incluindo portugueses, brasileiros ou angolanos, pelo que a língua portuguesa é o segundo idioma mais falado, a seguir ao inglês.

Um dos bairros, Stockwell, é conhecido por “Little Portugal” devido aos vários cafés e estabelecimentos comerciais portugueses.

Não é coincidência que na circunscrição vizinha de Oval concorra outro lusodescendente, Diogo Costa, de 23 anos, o mais jovem candidato a vereador em Lambeth, após ter sido encorajado por “camaradas” tanto no Partido Trabalhista como no Partido Socialista português, dos quais faz parte.

“Uma das razões pelas quais eles queriam que eu concorresse foi porque reconhecem a necessidade de alguém representar a comunidade portuguesa”, contou o programador informático à Agência Lusa.

Diogo Costa pensa que ter crescido no Reino Unido “tem vantagem em relação aos anteriores vereadores portugueses em Lambeth”, porque sabe “como funciona o sistema britânico e em Portugal” existem “tradições e formas diferentes de fazer política”.

No passado, Lambeth teve dois vereadores portugueses no passado, Gabriel Fernandes pelos Liberais Democratas, entre 2002 e 2003, e Guilherme Rosa pelo ‘Labour, entre 2014 e 2018.

Antigo ‘Mayor’ do Conselho do Jovens de Lambeth, Costa é o atual líder da secção do PS no Reino Unido, não escondendo algumas aspirações políticas.

“A maioria dos portugueses chegou nos anos 1970 ou 1990 e tendem a ser uma migração de trabalhadores menos qualificados, que não dominam a língua inglesa. As necessidades deles precisam de estar representadas na autarquia”, defendeu Diogo Costa (na foto acima).

Lambeth é tradicionalmente um município dominado pelo Partido Trabalhista, por isso tanto Diogo Cosa como Sarina da Silva estão confiantes na eleição.

No outro lado da cidade, Sofia de Sousa (na foto abaixo) tem pela frente um desafio porque concorre pela segunda vez pelo Partido Conservador na circunscrição de Blackwall & Cubitt Town, na Câmara de Tower Hamlets, igualmente dominada pelos trabalhistas.

Porém, disse à Lusa, “mesmo que a probabilidade de ganhar seja reduzida, vou tentar outra vez e a experiência vale sempre a pena”.

“Depois das últimas eleições, há quatro anos, decidi continuar envolvida e comecei a participar em muitas atividades na comunidade. Por exemplo, faço voluntariado com crianças através da Girlguiding, sou membro do conselho de residentes local que tem reuniões com a polícia e moradores cada três meses e estive envolvida em alguns projetos como transformar a biblioteca local num espaço comunitário”, revelou.

Ao contrário da política ao nível nacional, em que o Partido Conservador tem maioria parlamentar absoluta e está no Governo, em Tower Hamlets os ‘tories’ são a oposição do ‘Labour’, que .

“O nome de cada candidato aparece no boletim de voto, por isso o meu foco é em apresentar propostas e resultados aos nossos moradores, de maneira a ganhar a confiança e o voto deles”, vincou à Lusa.

No norte da cidade, a lusodescendente Lucia das Neves (na foto acima) vai tentar a reeleição pelo ‘Labour’ na Câmara Municipal de Haringey pela circunscrição de Woodside Ward.

Fora da capital, Januário Gusmão e Diogo Rodrigues são candidatos pelo Partido Conservador pela Câmara Municipal de Bridgwater, em Sommerset, pelas circunscrições de Eastover e Bridgwater East & Bawdrip, respetivamente.

Rodrigues, que já foi Mayor na vila em 2018, o primeiro português a assumir tal cargo no Reino Unido, é o também mais experiente autarca de origem portuguesa, acumulando sete anos em funções.

Eleito inicialmente em 2015 pelo Partido Trabalhista, deixou o ‘Labour’ em conflito com a liderança de Jeremy Corbyn e ficou independente durante alguns meses até aderir aos ’tories’.

Apesar de ter trocado de partido, espera manter o apoio da comunidade portuguesa, que ajuda frequentemente, e de muitos outros eleitores da localidade no sudoeste de Inglaterra.

“Sou um dos vereadores mais ativos nas redes sociais. As pessoas sabem quem eu sou. Eu fiz bastante, sobretudo em mobilizar mais financiamento para oportunidades para jovens”, conta.

Diogo Rodrigues (na foto acima), de 32 anos, saiu da Madeira com 12 meses e cresceu no Reino Unido, primeiro em Londres e depois na cidade costeira de Southend, tendo-se estabelecido em Bridgwater em 2011.

Para trás ficaram os tempos iniciais de discriminação por ser estrangeiro e hoje acredita: “As pessoas reconhecem o meu trabalho”.

