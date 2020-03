Os portugueses que esta semana se batem na Liga dos Campeões

O Tottenham, de José Mourinho, vai frente ao Leipzig tentar recuperar de um golo de desvantagem para continuar na Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Atlético Madrid, de João Félix, procura eliminar os atuais detentores do título.

Na terça-feira, no arranque dos jogos da segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, o Tottenham visita o campo do Leipzig, depois do desaire por 1-0 em Londres, e, no dia seguinte, é a vez do Atlético Madrid, desta vez com João Félix disponível, atuar em Liverpool, com 1-0 na ‘bagagem’, depois do confronto na capital espanhola.

O primeiro quadro de jogos inclui ainda a receção do Valência, de Gonçalo Guedes, à Atalanta, que chega a Espanha com uma vantagem de 4-1, e o embate entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, na capital francesa, com os germânicos na frente da eliminatória (2-1).

A vida de Mourinho está difícil no Tottenham, com os ‘spurs’ a registarem cincos jogos consecutivos sem vencer, incluindo três derrotas e uma eliminação na Taça de Inglaterra.

Ainda sem Harry Kane, o seu goleador, e sem o sul-coreano Son, ambos devido a lesão, o emblema inglês, atual vice-campeão europeu, está obrigado a vencer na Alemanha para fugir à eliminação, frente a um rival que vem de dois ‘tropeções’ no campeonato alemão.

O Leipzig, um dos ‘carrascos’ do Benfica na prova, empatou os dois últimos jogos na Bundesliga e perdeu a liderança da competição.

Igualmente na terça-feira, o Valência vai necessitar de uma exibição quase perfeita para recuperar de uma desvantagem de três golos e eliminar a Atalanta, num duelo que vai ser disputado à porta fechada devido ao surto do Covid-19.

Na quarta-feira, as atenções vão estar viradas para Anfield, com o Liverpool, atual campeão europeu, a procurar dar a volta uma desvantagem de 1-0 com o Atlético Madrid.

Após ter falhado o primeiro embate, por lesão, João Félix está disponível para o jogo da segunda mão, depois de ter marcado um golo durante o fim de semana, no empate (2-2) caseiro com o Sevilha, para a Liga espanhola.

Do lado do Liverpool, o guarda-redes Alisson está com problemas físicos e é baixa certa.

Equilibrado promete ser também o duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, com os germânicos a chegarem à capital francesa em vantagem e em grande forma, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições.