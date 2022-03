Os portugueses da ilha de Groix

A pequena Ilha de Groix, ao largo de Lorient, em França tem apenas 14 km2 e 2.300 habitantes fixos durante o ano, só se acede através de barco.

As casas, contrariamente ao resto da paisagem da Bretanha, além da regra de paredes brancas e telhados negros, são muito mais criativas, com cores pastel, com vistas para o mar desde as falésias, a norte, e com praias paradisíacas a sul.

Algumas habitações parecem casas de campo com paredes de xisto, pedra usual em Groix. Um olhar mais atento aos cartazes de licenciamento de obra permite ver apelidos portugueses: “Teixeira SARL Construction” ou “Da Silva Père & Fils”.

Num café de Port Trudy, Marie Simon explica que “os primeiros portugueses chegaram para construir a barragem de Port Melin”. Em 1965, António Teixeira, emigrante minhoto clandestino em França, fugido da ditadura de Salazar, resolve emigrar para a ilha de Groix, onde era necessária mão de obra para a construção da barragem.

A Groix não chegou só António Teixeira. Em agosto de 1973, vindo de Portugal para se juntar à família instalada na ilha de Groix, chegam Abílio da Silva com o seu pai, Armindo dos Santos. Decidem criar uma empresa individual de construção civil, “formalizada a 1 de Março de 1979”. Atualmente, a empresa Da Silva, tem três sócios: Victor, Michel e Gaëtan da Silva e 12 funcionários.

Leia mais em Jornal de Notícias.