Os perigos à espreita de Benfica e Porto

Benfica e FC Porto procuram na 28.ª jornada fugir na liderança da I Liga de futebol e esperar por um ‘deslize’ do principal rival, em mais um ‘episódio’ da luta pelo título de campeão 2019/2020.

Empatados no topo da classificação com 64 pontos, o Benfica é o primeiro entrar em ação, na terça-feira, na receção ao tranquilo Santa Clara e, poucas horas depois, é a vez de o FC Porto defrontar o motivado Boavista no Estádio do Dragão, no dérbi da cidade Invicta.

Às 19:15, num Estádio da Luz despido de adeptos, os ‘encarnados’, que já podem contar com André Almeida, castigado na última jornada, querem dar continuidade à ‘lufada de ar fresco’ obtida em Vila do Conde, em que venceram o Rio Ave, por 2-1, afastando a recente crise de resultados.

O Benfica é ‘super favorito’ perante uma equipa açoriana do Santa Clara, nona classificada, que se mudou até ao final da prova para a zona de Lisboa, devido às restrições da covid-19, e que até agora tem reagido bem a essa situação, já que leva uma vitória (sobre o Sporting de Braga) e dois empates, desde o recomeço.

Duas horas depois, o FC Porto, ainda ‘ferido’ do empate com o lanterna-vermelha Desportivo das Aves (0-0) na última ronda, recebe o vizinho Boavista, que vem de dois triunfos consecutivos (um deles no campo do Sporting de Braga) e que segue num confortável oitavo lugar.

Tal como o Benfica, os ‘dragões’ ainda não convenceram desde a retoma da I Liga, mas desta vez vão poder contar com o lateral brasileiro Alex Telles, um dos jogadores mais influentes da equipa de Sérgio Conceição, que esteve afastado devido a castigo.

Na luta pelo terceiro lugar, no jogo que encerra a ronda, na sexta-feira, o Sporting vai à Cidade do Futebol, em Oeiras, defrontar o Belenenses SAD, enquanto, um dia antes, o Sporting de Braga, dois pontos atrás dos ‘leões’, recebe o Vitória de Guimarães, no sempre ‘quente’ dérbi minhoto, mas que desta vez deverá ser mais ‘calmo’ sem adeptos nas bancadas.

O Sporting de Braga, de Custódio, não está com vida fácil, já que tem duas derrotas e um empate desde o recomeço da I Liga, e o mesmo praticamente acontece com o Vitória de Guimarães, de Ivo Vieira, que só sabe empatar desde o regresso da prova, situação que atrasou o clube na luta pela Europa (está no sétimo lugar a quatro pontos do quinto posto).

Nesse lugar, que dará acesso à Liga Europa do próximo ano, está o surpreendente Famalicão, equipa que na última temporada militava na II Liga, que nesta ronda vai ao terreno do Moreirense, equipa já livre do ‘fantasma’ da despromoção.

Igualmente na luta pelas competições europeias, o Rio Ave, sexto a três pontos do Famalicão, vai ao Bonfim defrontar o Vitória de Setúbal, outras das equipas que também já tem a temporada praticamente resolvida.

Na parte inferior da tabela, o Portimonense, penúltimo classificado a sete pontos da salvação, está obrigado a vencer no Algarve o Marítimo para continuar a poder sonhar com a manutenção na I Liga, já que os madeirenses são adversários diretos nessa luta.

A manutenção poderá ficar praticamente garantida para Tondela, a jogar em casa, ou Paços de Ferreira, que se defrontam na quarta-feira, com os ‘castores’ em melhor forma, com dois triunfos nos últimos três jogos.

A ronda arranca no domingo com o Gil Vicente, que só sabe perder desde o recomeço do campeonato, a receber o Desportivo das Aves, destinado à II Liga. Neste encontro, a formação de Barcelos não terá no banco o técnico Vítor Oliveira, devido a castigo.