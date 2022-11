Os Palankalama regressam com lama pela anca

Os Palankalama estão de regresso com o terceiro disco de originais, “Lama Pela Anca”, editado pela Saliva Diva. O projecto de música instrumental da cidade do Porto criou uma banda sonora com música “pescada” num rio turvo, navegado na deriva criativa de um período histórico convulso e confuso da humanidade, ao qual não puderam ficar alheios.

A banda é constituída por Afonso Passos na bateria e percussão, Aníbal Beirão no contrabaixo, Pedro João no cavaquinho, bandolim, viola braguesa, guitarra eléctrica, e Ricardo Nogueira na guitarra e viola braguesa. Têm actuado em vários Festivais nacionais e internacionais: desde o Bons Sons, Paredes de Coura – Jazz na relva, até a concertos na Hungria, Espanha, entre outros.

A música dos Palankalama pode ser traduzida como uma longa citação de lugares geográficos, reais e imaginários, e uma exploração dos universos musicais sugestivos do cinema, ou da música popular. É um trabalho sobre paisagens sonoras, quase familiares, onde se procura que o lado plástico e abstracto da música funcione como uma janela para lugares de desvio e de ficção.

Depois de um período de experimentação em torno do cavaquinho português, resultante no LP Boca de Raia (2018), prosseguem um trabalho no qual procuram cimentar a linguagem musical do grupo, e assumir o espaço e ferramentas possibilitadas pelo trabalho em estúdio, mas captando a energia do grupo a tocar em simultâneo. A exploração do universo dos instrumentos populares portugueses continua a ser uma forte fonte de criatividade às quais se fundem outras sonoridades.

O single e vídeo de apresentação, “Chulaná” retrata o tom festivo da música com recurso à fotografia e à imagem estática. Partindo de imagens fixas, montadas numa animação de ritmo assimétrico, retrata o enredo sem princípio nem fim de uma festa da qual sobram vagas memórias. É um trabalho com direcção partilhada entre a banda e Sarah Gelinski, que comandou também a edição do vídeo.

Segundo os elementos da banda, “este álbum é para nós um testemunho da nossa teimosia e dedicação a várias correntes musicais de quadrantes distintos. “Lama pela Anca” é um esforço colectivo e uma manifestação das influências que povoam o nosso imaginário musical conjunto.”

O novo disco vai ser apresentado no dia 6 de novembro, no Auditório CCOP, no Porto, na sequência do aniversário da editora Saliva Diva.