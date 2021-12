Os oceanos

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

O Oceano, gigante calmo porém indómito

Na praia oceânica observo suas vagas

Batem contra as rochas e se desmancham

Correm sobre areia na praia e então recuam.

Admiro, contemplo sua amplidão e mistério

O seu ruído jamais se torna algo irritante

O Oceano lá está ele há tanto milénio

Porém pode tornar-se indômito num instante!

Quantas vezes já dormiu numa praia

Um chapéu de sol e com uma toalha

Que boa soneca; sonhou com uma raia

Confiou no Oceano que tem limite como muralha!

Mas o mar tem segredos não desvendados

Ele pode também mostrar seus músculos

Quando fica bravo podemos ficar aterrorizados

O Oceano é benévolo, porém indómito!

José Valgode

Nota: Em 2004 em 26 de Dezembro o Oceano entrou em diversas nações. Foi há 17 anos!