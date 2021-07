Os novos temas de Tiago Silva para animar o seu verão

O artista popular Tiago Silva, cara conhecida das nossas comunidades espalhadas pelo mundo, apresenta os singles “Aurora” e “Baile de Concertina“.

Tiago Silva é um músico nascido em Dornelas do Zêzere, Pampilhosa da Serra, que cedo se dedicou à música pela mão do seu pai. Iniciou o seu voo musical com apenas 13 anos, ao acordeão, ao qual juntou a voz, no café dos seus pais e no rancho folclórico da sua terra. Agora, apresenta-lhe dois novos singles.

Tiago desenvolveu o seu talento de intérprete e instrumentista popular ao longo da adolescência, editando o seu primeiro trabalho discográfico em 2000.

Desde então visitou inúmeros palcos, de norte a sul de Portugal continental, entre os quais a Queima das Fitas de Coimbra e do Porto, trabalhando com diversos artistas portugueses, nomeadamente Quim Barreiros, e atuando para inúmeras comunidades de emigrantes além-fronteiras

Casado, com dois filhos, um de 15 meses e outro de seis anos, é também professor de música na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra há 11 anos.

Em 2020 comemorou 20 anos de carreira, celebrando a edição de 10 trabalhos discográficos.