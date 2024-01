Eu estou bem. E tu Narciso? Estou bem. OK

Está tudo bem. Não me julgue. OK

Está bem Narciso. Diverte-te bem. Sim meu. OK

Nós os Neonarcisistas somos fixes. OK

Narciso era muito lindo, sabias meu? Então OK

Será que conhecias Cefiso e Ninfa Liriope? OK

Se não conhecias és um ignorante meu. OK

Eu Narciso sou famoso, formoso e belo. OK

Narciso viu seu reflexo na água e se apaixonou. OK

Sabes o que aconteceu com ele meu? Não. OK

Apaixonou-se tanto por ele próprio e morreu. OK

Finou-se meu. Coitado . Compreende meu? Então OK

Tinha um telemóvel de ponta. Sabia meu? OK

Gostava de chocolate e pralinas. OK meu

Os narcisistas são hoje uma potência meu. OK

Somos adeptos do primeiro eu e eu e eu. OK Meu

Vivemos num mundo narcótico em declínio. Sabias ? OK

Cultivamos a adoração do primeiro só eu. Sabias? OK

Decididamente um dia chegará nosso fim. Compreende meu? OK

Não ligamos muito a pai e mãe. Vivemos nas nuvens meu. OK meu.

José Valgode