Os Moonspell “saem do covil” dia 20 de agosto

Os Moonspell saem do covil, depois de um período de recolhimento imposto pela pandemia de covid-19 e regressam aos palcos com um primeiro concerto em Faro, já no próximo dia 20 de agosto.

O mesmo insere-se num ciclo de vinte espetáculos que integrarão as Noites F, que este ano, com as devidas regras de segurança e respeitando o plano de contingência da DGS, substitui a edição 2020 do Festival F.

O local e hora estão marcados: Largo da Sé às 22 horas e os Moonspell convocam os seus fãs a estar presentes, disponibilizando 500 bilhetes ao preço especial de 10 euros que podem ser adquiridos até dia 15 de agosto. A partir dessa data ou estando esgotados os 500 bilhetes, o preço único será de 15 euros.

“Passo a passo, sairemos desta quarentena imposta pela pandemia de covid-19. Este primeiro passo será em Faro e convidamos a alcateia de fãs a vir apoiar a banda, em segurança, under the spell!”, disse Fernando Ribeiro.