Os miúdos que vivem do Fortnite

Alguns jovens com menos de 15 anos estão a receber milhares de euros por semana. Fazem parte de uma rede global que está a explorar as vulnerabilidades do famoso jogo Fortnite.

À BBC, um representante de um grupo de 20 jovens hackers explicou que estão a roubar as contas privadas dos jogadores para as vender online.

Apesar de os jogadores não terem que pagar para jogar o Fortnite, os responsáveis pelo jogo já terão arrecadado milhões de euros com a venda de pacotes que permitem mudar a aparência das personagens utilizadas pelos jogadores.

