Os meus pensamentos num 2 de janeiro

Fazemo-nos tantas perguntas sobre o futuro

Estas são as eternas perguntas sem resposta

Gostaríamos de ter um futuro pacífico e maravilhoso em equilíbrio

Que acabamos por não viver o nosso presente

Ou descrevemos o nosso presente como difícil, duro

Não nos sentimos capazes de ultrapassar tantos obstáculos

Que consideramos intransponíveis e sucessivos

O que podemos fazer quando confrontados com uma realidade que é, no fundo, mental

Que distorce a vida real?

Estamos realmente vivos?

Ou somos zombies que sobrevivem a eventos que nos ultrapassam?

O livre arbítrio, essa palavra poderosa e inelutável da vida, existe realmente?

Existe, claro.

Mas por vezes face à nossa existência com provas implacáveis

Não podemos acreditar onde isso nos levou

Somos confrontados a um presente que nos mantém stressados

Continuamos a colocar-nos perguntas

E sentimos tanta falta de harmonia

Que nos sentimos culpados e miseráveis num destino que nunca existiu

Mas a nossa mente força-nos a acreditar nisso.

Quem me dera poder apagar esta mente que nos trai a todos em cada momento das nossas vidas

Sim, precisamos do sofrimento para seguir em frente

Numa vida confortável, o ser humano não conquista nada e evolui em estagnação!

O que te dizer, neste 2 de Janeiro de 2022?

O que posso responder-te?

Posso apenas dizer-te que amanhã será dia 3 de Janeiro e que espero ter forças para recomeçar tudo de novo como a fénix, para renascer das minhas cinzas, para acreditar em mim mesma e para avançar com mudanças reais para este novo ano que me espera…

O Ano Novo Chinês começa a 1 de Fevereiro de 2022, é o Ano do Tigre da Água, signo da minha filha, um animal que anuncia e que simboliza a independência e a coragem.

Intuitivo e familiar, o Tigre age com prudência e não hesita, mesmo perante acontecimentos difíceis (GEO ‘Nouvel An Chinois 2022: que nous réserve l’année du Tigre?)

Assim seja Tigre, que a tua força permaneça connosco ao longo deste ano de 2022…

BV020122



(Texto em português traduzido por José Luís Correia)

MES PENSÉES D’UN 2 JANVIER

On se pose tellement de questions sur le futur

Ce sont les éternelles questions sans réponse

On aimerait avoir un futur apaisant, merveilleux en équilibre

Qu’on finit par ne plus vivre notre présent

Ou de qualifier notre présent de difficile, de dur

On ne se sent pas capable de surmonter tellement d’obstacles

Que nous trouvons insurmontables et successifs

Que pouvons-nous faire face à une réalité, qui dans le fond, est mentale

Qui fausse la vraie vie ?

Sommes-nous vraiment vivants ?

Ou des zombies qui survivent à des événements qui nous dépassent ?

Le libre arbitre, ce puissant mot incontournable de la vie existe-t-il vraiment ?

Certes, il existe.

Mais parfois face à notre existence d’épreuves sans relâche

Nous ne pouvons pas y croire où il nous a conduit

Nous nous trouvons face à un présent qui nous fait stresser sans cesse

Nous nous posons sans cesse des questions

Et nous manquons tellement d’harmonie

Que nous nous sentons coupables et misérables dans destin qui n’a jamais existé

Mais que notre mental nous force à y croire.

J’aimerais pouvoir effacer ce mental qui nous trahit à tous à chaque instant de nos vies

Oui, nous avons besoin de la souffrance pour avancer

Dans une vie confortable, l’être humain ne conquiert rien et évolue en stagnation !

Que te dire, ce 2 janvier 2022 ?

Que te répondre ?

Je peux simplement te dire que demain, nous serons le 3 janvier et que j’espère avoir la force de tout recommencer tel le phénix, de renaître de mes cendres, croire en moi et avancer avec des changements réels pour cette nouvelle année qui m’attend…

Le nouvel an chinois commencera le 1e février 2022, c’est l’année du Tigre d’Eau, le signe de ma fille, un animal qui annonce, symbolise l’indépendance et le courage.

Intuitif et tourné vers la famille, le Tigre agit avec prudence et ne flanche pas, même face aux évènements difficiles (GEO ‘Nouvel An Chinois 2022 : que nous réserve l’année du Tigre ?).

Ainsi soit-il Tigre, que ta force puisse rester avec nous pendant toute cette année de 2022…

BV020122