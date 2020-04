Os melhores museus para visitar sem sair de casa

A pandemia de covid-19 tem levado muitos portugueses, quer em Portugal quer na diáspora, a ficarem em casa de quarentena durante este período do surto. O isolamento social é uma circunstância atípica que pode ser psicologicamente desafiante, por isso é importante que quem está em casa se mantenha ocupado.

Para tal o BOM DIA sugere um conjunto de visitas virtuais a museus. Alguns dos museus mais famosos do mundo disponibilizam exposições digitais que pode visitar sem ter de sair de casa.

A nossa primeira sugestão é a Galeria Nacional de Arte dos EUA, que está entre os 10 museus de arte mais visitados do mundo. Oferece um conjunto de obras europeias e americanas desde a Idade Média até à arte moderna. Pode encontrar obras de nomes como Rembrandt, Monet, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Picasso, Andy Warhol, Matisse e Jackson Pollock. Visite o museu americano aqui.

Os Museus do Vaticano são uma excelente opção para quem gosta de arte sacra. Criados em 1503, os Museus do Vaticano incluem as coleções acumuladas ao longo do tempo pelos Papas.

No que toca a arte da antiguidade o Museu Arqueológico Nacional de Atenas é uma referência pela sua coleção de pré-história, esculturas, vasilhas, objetos procedentes de Santorini, objetos feitos de bronze e uma coleção de arte do Egito.

Uma visita virtual ao Museu do Prado, em Espanha, é uma oportunidade para conhecer pintura dos séculos XVI a XIX. O leque de pintores é de luxo, com nomes como Velázquez, El Greco, Rubens, Hieronymus Bosch e Goya.

Esta lista não estaria completa sem mencionar o Museu do Louvre. O museu francês disponibiliza visitas on-line gratuitas das exposições mais importantes e populares, como a da antiguidade egípcia e a das obras de Michelangelo.

Outra das escolhas mais evidentes é o Museu Britânico (British Museum), o local mais visitado do Reino Unido. Fundado em 1753, o museu destaca-se pela particularidade de ser desde sempre de entrada gratuita. No online é possível descobrir as suas coleções de máscaras astecas, moedas do período helenístico, esculturas egípcias e gregas, além da Pedra de Roseta e partes do Partenon de Atenas.

Uma ‘paragem’ mais a Este é inevitável, para visitar o Museu Hermitage. Situado em São Petersburgo, na Rússia, este é um dos maiores museus do mundo. O seu espólio é de enorme variedade, incluindo items das mais diversas épocas, proveniências e tipologias.

A Pinacoteca de Brera vai buscar o seu nome à rua de Milão onde se localiza, a Via Brera. Na sua galeria virtual encontramos pinturas e esculturas italianas do século XX.

Também em Itália, e à distância de um clique, fica a Galleria degli Uffizi. Situada em Florença, a Galleria degli Uffizi é composta por mais de 50 salas, com temáticas tão diversas como o Renascimento ou a arte clássica da Roma antiga.

Um dos museus mais visitados do mundo é o Metropolitan Museum of Art, nos EUA. Comummente conhecido como The Met, este museu disponibiliza uma visita virtual muito completa, que se estende desde o antigo Egipto até à arte moderna americana, com uma grande variedade de proveniências e de tipologia de artefactos.

Também no país das ‘stars and stripes’ encontramos o Museu Solomon R. Guggenheim. Situado em Nova Iorque, este museu disponibiliza online exposições de artistas como Franz Marc, Piet Mondrian, Pablo Picasso e Jeff Koons.

Uma viagem virtual até à capital dos EUA, Washington DC, permite aos turistas internautas conhecer o Museu Nacional de História Natural. Este fará a delícia de qualquer apreciador de plantas, animais, fósseis, minerais, rochas, meteoritos ou objetos culturais humanos. O site do museu disponibiliza uma visita 360 graus, de todas as suas exposições, incluindo o Salão dos Mamíferos, o Zoológico de Insetos, os Dinossauros e o Salão de Paleobiologia.

A nossa última sugestão é dedicada aos apaixonados por arte surrealista. Falamos pois de um museu dedicado ao ‘pai’ deste estilo, Salvador Dalí. Situado na cidade natal do pintor, Figueres, na Catalunha, o Teatro-Museu Dalí tem a particularidade, como o nome indica, de ser um antigo teatro da cidade. Outro ponto interessante e exótico deste museu é o facto de nele estar sepultado o próprio Salvador Dalí. Os fãs do artista têm muito com que se entreter nas visitas virtuais, desde os seus jardins até às esculturas, colagens e mobiliário.