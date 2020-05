Os lamas podem ajudar a combater a covid-19

A ajuda no combate à pandemia de covid-19 pode vir do sítio mais inesperado: dos lamas. Uma equipa de investigadores descobriu que um anticorpo especial produzido por lamas pode neutralizar o novo coronavírus.

O anticorpo em causa liga-se firmemente a uma proteína essencial no novo coronavírus. Essa proteína permite que a infeção entre nas células hospedeiras.

É aqui que o anticorpo dos lamas entra e impede vírus que exibem esta proteína de infetar células em cultura. O estudo está disponível online como “pré-prova”, o que significa que já foi revisto por pares, mas está a passar por uma formatação final. A investigação será publicada na revista científica Cell.

Quando os sistemas imunitários dos lamas detetam ameaças produzem dois tipos de anticorpos: um semelhante aos dos humanos e outro que tem cerca de um quarto do tamanho. Estes últimos, por serem menores, podem ser nebulizados e utilizados num inalador.

“Isto torna-os potencialmente interessantes como um medicamento para um patogénico respiratório, porque você está a administrá-lo diretamente no local da infeção“, explica o coautor do estudo, Daniel Wrapp.

“Este é um dos primeiros anticorpos conhecidos por neutralizar o SARS-CoV-2“, disse, por sua vez, Jason McLellan, coautor do estudo, referindo-se ao vírus que causa a covid-19.

A equipa está agora a preparar-se para realizar estudos pré-clínicos em animais como hamsters ou primatas, com a esperança de realizar testes em humanos no futuro. O objetivo é desenvolver um tratamento que ajude as pessoas logo após a infeção pelo novo coronavírus, explicam os investigadores em comunicado de imprensa.

“As vacinas precisam de ser administradas um ou dois meses antes da infeção para oferecer proteção”, disse McLellan. “Com as terapias com anticorpos, você está a dar diretamente a alguém os anticorpos protetores e, imediatamente após o tratamento, eles devem ficar protegidos. Os anticorpos também podem ser usados para tratar alguém que já está doente, para diminuir a gravidade da doença“.