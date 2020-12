Os grelhados do João chegaram a Seyne-sur-mer

João Alexandre Ferraria criou em Seyne-sur-mer, perto de Toulon, o João’s, um novo conceito de grelhados urbanos de inspiração portuguesa.

Brevemente vai abrir um novo espaço praticamente no centro de Toulon, devem seguir-se Marselha e Nice e o projeto está ainda a começar…

A família Ferraria está fortemente ligada à restauração na região parisiense. João Alexandre chegou há dois anos ao sul da França, identificou um “corner” numa zona nobre da cidade, junto à praia Les Sablettes, e decidiu “propor os clássicos das especialidades portuguesas, à volta do churrasco com molho piripiri, mas também um povo grelhado, um bacalhau grelhado, tudo grelhado… com algumas receitas inovadoras para poder agradar ao paladar dos clientes franceses” disse numa entrevista ao LusoJornal.

Leia a entrevista de João Alexandre Ferraria ao LusoJornal.