Os gémeos portugueses que protegem Cristiano Ronaldo

De acordo com a imprensa italiana, CR7 contratou Jorge e Sérgio Ramalheiro para integrarem a sua equipa de proteção pessoal – e da sua família.

Os Jorge e Sérgio são dois de três irmãos dos Comandos que pediram licença sem vencimento da PSP para serem guarda-costas de Cristiano Ronaldo.

Os irmãos Ramalheiro são três gémeos que se juntaram aos Comandos do Exército mal terminaram o 12.º ano. Há 16 anos representaram a 2.ª companhia de Comandos no Afeganistão, passaram pela GNR e tornaram-se agentes do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, uma unidade policial de elite especialmente preparada e vocacionada para a proteção pessoal de altas entidades e magistrados.

Eles seguem Cristiano Ronaldo como uma sombra para todo o lado. Não se separam do atleta nem quando ele se junta aos colegas de equipa do Manchester United para jogos da Liga dos Campeões fora do país.

Ambos andam sempre vestidas de forma elegante, aparentemente normais, e são capazes de se misturar na multidão para melhor proteger Cristiano Ronaldo e a sua família.