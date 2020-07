Os Flor de Lis sabem o que vai acontecer

“Acontecer” é o segundo single de 2020 dos Flor de Lis. Uma composição inspirada nas texturas da música da África Ocidental onde o blues do Mali ganha algum protagonismo nos riffs da guitarra, e as percussões nos transportam à música tradicional africana. O ambiente da música é enriquecido por uma forte secção rítmica, conferindo-lhe uma animação que impele para a dança.

Uma jornada que nos arranca da cultura urbana ocidental em direcção às paisagens do deserto africano. Uma personagem que sonha com a liberdade dos caminhos que conduzem às areias do deserto e decide ir à procura da emoção que sublime esse desejo.

Uma viagem ao volante, como se de um road movie se tratasse, apreciando a paisagem e contemplando tudo o que exalte uma sensação de satisfação. Um caminho sem regresso, em busca do local perfeito onde nos sentimos realmente em casa.