A cada eleição são repetidos os apelos ao voto e os lamentos pelo elevado nível de abstenção. O desinteresse da população é apontado como um enorme mal que põe em causa a saúde da nossa democracia.

Acho, pois, algo contraditório que a Assembleia da República tenho visto aprovar uma alteração que eleva de quatro mil para 10 mil o número mínimo de assinaturas necessárias para que uma petição seja discutida em plenário.

A proposta do PS foi aprovada com abstenção do PSD, que pretendia aumentar o número para 15 mil, e da IL, e com votos contra dos restantes partidos.

Uma alteração que deixa a sociedade civil mais longe da casa da democracia. Um pouco como se os donos da bola não quisessem deixar mais ninguém jogar.