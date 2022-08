Os dois sportings empataram-se

O vice-campeão Sporting e o Sporting de Braga, quarto classificado em 2021/22, empataram este domingo 3-3 na estreia na I Liga portuguesa de futebol, em Braga, numa partida em que os ‘leões’ estiveram por três vezes em vantagem.

No jogo grande da ronda inaugural, o Sporting, que tinha um teste de exigência máxima em casa da formação ‘arsenalista’, falhou a missão de igualar os três pontos amealhados, com alguma facilidade, pelos rivais FC Porto e Benfica.

Pedro Gonçalves, aos 09 minutos, Nuno Santos, aos 18, e Marcus Edwards, aos 83, foram os autores dos golos dos ‘leões’, enquanto Simon Banza, aos 14, Sikou Niakaté, aos 45+1, e Abel Ruiz, aos 88, marcaram para os bracarenses.

Sporting e Sporting de Braga ficam a dois pontos de FC Porto, que no sábado goleou o Marítimo (5-1), e Benfica, que na sexta-feira também goleou o Arouca (4-0), bem como de Estoril Praia, Vizela, Boavista e Vitória de Guimarães, que também venceram no arranque da Liga.

O Boavista estreou-se com um triunfo em casa do Portimonense, por 1-0, com o único golo da partida a ser marcado por Yusupha Njie, aos nove minutos, e conquistou os três primeiros pontos na prova.

Também o Vitória de Guimarães entrou a vencer na I Liga, com um triunfo por 1-0 em casa do recém-promovido Desportivo de Chaves, equipa que não foi feliz no regressa ao primeiro escalão, três anos após ter descido à II Liga.

André Silva marcou, aos 45+3 minutos, o golo do triunfo dos vimaranenses, que terminaram a partida reduzidos a nove jogadores por expulsão de Alfa Semedo, aos 82, e de Matheus Índio, aos 90+5.

Depois de uma vitória e um empate com a Puskas Akademia e da derrota em casa do Hajduk Split, nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, o Vitória somou o segundo triunfo da temporada.

Em Ponta Delgada, no Açores, Santa Clara e Casa Pia, de regresso ao primeiro escalão 83 anos depois de uma única presença em 1938/39, protagonizaram o primeiro jogo sem golos da edição 2022/23 da I Liga, ao empatarem 0-0.

O regressado Casa Pia teve a possibilidade de marcar no primeiro tempo, mas Leonardo Lelo falhou uma grande penalidade, aos 10 minutos, numa partida em que os açorianos terminaram com menos um elemento, por expulsão de Ricardinho, aos 81.

A primeira jornada fica concluída na segunda-feira com o jogo Gil Vicente-Paços de Ferreira.