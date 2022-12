Os dias sempre tão vastos na sua complexidade.

Acorda-se tarde, bebe-se um café, telefona- se a um amigo

uma palavra de alento, de ternura.

Folheia-se as páginas de um livro

Lembramos outras épocas,

as memórias e gestos dos que estão distantes.

Responde-se às mensagens tardias,

desatam-se os nós do esquecimento

e de repente cerram- se os laços!

A voz sentida

as palavras libertas

Como o esvoaçar de um pássaro

Com medo e ternura!

Emociono-me!

Intensa a sensação, o voo frágil do pássaro. O equilíbrio e o desequilíbrio dos dias,

o medo da queda ou da viagem

o que se sente entre os vocábulos e a mudez gritante de alguns

o silêncio das noites.

A imprevisibilidade transbordante dos homens

as inquietações diárias

a vida, os sons, as cores, a poesia, o começo e o fim.

São Gonçalves