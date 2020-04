Numa época em que a incerteza do futuro, nos deixa com um nó na garganta, os Costa Rica apresentam uma nova canção, um tema dedicado a todos aqueles que, seja na linha da frente ou em casa, lutam contra a situação atual de pandemia resultante da propagação do novo coronavírus.

Uma música com uma mensagem positiva que reflece a esperança, da Carla e do Luís, ele sendo enfermeiro, em que “Tudo vai mudar” e tudo vai ficar melhor.

Ouça aqui: