Os convocados do Luxemburgo para o jogo com Portugal

O selecionador do Luxemburgo, Luc Holtz, divulgou a lista de 24 futebolistas convocados para os jogos com Portugal e Eslováquia, que marcam o arranque da fase de qualificação para o Europeu de 2024. Entre eles Tiago Pereira Cardoso, Mica Pinto e Gerson Rodrigues, todos com raízes lusas.

O Luxemburgo defronta a Eslováquia na primeira jornada do Grupo J de apuramento, em 23 de março, em Trnava, recebendo a seleção portuguesa três dias mais tarde, em 26, no Estádio do Luxemburgo.

Portugal defronta antes o Liechtenstein, em 23 de março, no estádio José Alvalade, em Lisboa, na estreia no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que integra ainda as seleções da Islândia e da Bósnia-Herzegovina.

O encontro no recinto do Sporting vai também marcar a estreia do treinador espanhol Roberto Martínez como selecionador português, depois de ter sucedido a Fernando Santos, em janeiro.

Lista de convocados: