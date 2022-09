Os convocados de Portugal para a Liga das Nações

Fernando Santos anunciou esta quinta-feira o lote de jogadores que vão integrar a comitiva da seleção nacional para os dois últimos encontros do Grupo A2 da Liga das Nações. Em relação à convocatória anterior há seis alterações.

Em relação aos quatro jogos de junho, os quatro primeiros na mais ‘jovem’ prova da UEFA, Fernando Santos fez regressar os defesas Rúben Dias e Tiago Djaló, o médio João Mário e os avançados Pedro Neto, João Félix e Rafa.

Face as estas entradas, numa lista que continua com 26, saíram os centrais David Carmo e Domingos Duarte, o médio João Moutinho e os avançados Otávio, único que deixa os eleitos devido a lesão, André Silva e Gonçalo Guedes.

De fora, continuam uma série de jogadores que entraram muito bem na época 2022/23, casos dos ‘encarnados’ António Silva, Florentino Luís ou Gonçalo Ramos e dos ‘leões’ Francisco Trincão ou Pedro Gonçalves, bem como Renato Sanches, que está lesionado.

Depois dos quatro jogos de junho (1-1 em Espanha, 4-0 à Suíça, 2-0 à República Checa e 0-1 na Suíça), Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a uma da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das ‘quinas’ defronta os checos, em 24 de setembro, em Praga, sem João Cancelo, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, e fecha com os espanhóis, três dias depois, em 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 19h45 (em Lisboa).

A seleção lusa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

Lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e José Sá (Wolverhampton, Ing). Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra).

Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra). Médios: Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp), Palhinha (Fulham, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp), Palhinha (Fulham, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing). Avançados: Pedro Neto (Wolverhampton, Ing), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Rafa (Benfica).

