Os Chave d’Ouro mandam ficar em casa

Chave D’Ouro, um dos nomes na música popular portuguesa que dispensa apresentações é o responsável por êxitos musicais como “O Pai da criança”, “Anda cá ao Pai” entre outros. Nesta fase difícil para todos e cheio de cuidados necessários na nossa vida em comunidade, os Chave D’Ouro, surpreende-nos com uma nova canção – “Fique em casa”, com uma mensagem simples e direta, adaptada a todas as faixas etárias, para que todos contribuam para o bem comum, ficando em casa.

Um apelo como forma de evitar dessa forma, a propagação de um vírus que veio revolucionar o nosso quotidiano.

“Fique me casa” é um tema simples que rapidamente “fica no ouvido”, alegre e dançável como este grupo musical sempre nos tem habituado, com a esperança que todos ultrapassemos esta nova fase da vida da forma mais positiva possível.

Aceite o conselho musical dos Chave D’Ouro com… “Fique em casa”.