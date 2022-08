Os campeonatos ainda não começaram e já há clubes a perder

O Leixões, da II Liga, e a Académica, despromovida à Liga 3, vão iniciar a nova temporada com menos um ponto, ambos devido a salários em atraso, revelou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado publicado no site oficial da Liga Portugal, o organismo explicou que foram “detetadas infrações” de natureza salarial tanto no clube de Matosinhos, bem como no emblema de Coimbra, e que os dois foram punidos com a “subtração de um ponto pela prática do ilícito imputado”.

Isto significa que, em 2022/23, tanto Leixões como Académica vão iniciar a temporada com um ponto negativo nas respetivas competições.

Na última época, o Leixões terminou a II Liga no oitavo posto, enquanto a Académica foi a 18.ª e última classificada.