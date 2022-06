Os Black Mamba gostam do amor

The Black Mamba acabam de editar “Love is Dope”, o novo tema que sucede a Crazy Nando e Sweet Amsterdam.

“Love is Dope” integra o quarto álbum da banda “Last Night In Amsterdam”, que tem tem edição prevista para finais de 2022.

A música conta a história de uma relação tóxica, viciosa e conflituosa, que tanto eleva o parceiro, como o arrasta para os seus lugares mais escuros. A relação é equiparada a droga, a partir do momento que recebemos amor, a nossa vontade é de saber quando teremos a próxima dose, apesar de todos os seus defeitos e consequências.

O videoclipe de “Love Is Dope” foi gravado no StudioMatrix em greenscreen, culminando assim numa estética visual de animações gráficas diferente de tudo o que os Mambas fizeram para trás. Realizado por Daniel “Didi Director” Mota e com Arlindo Camacho como diretor de fotografia, este trabalho veio desafiar a estética convencional e dar largas à imaginação da banda.

Ao som de uma melodia repleta de groove e funk, do jeito de que os The Black Mamba nos habituaram, “Love is Dope” é uma canção para bons e maus momentos, um raio de alegria que transborda os nossos corpos e sentimentos, esperando que nunca acabe.