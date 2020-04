Os australianos regressaram a Bondi Beach mas… com distâncias

Pela primeira vez em cinco semanas, um mergulho nas águas australianas da “Bondi Beach”, uma da mais famosas praias de Sidney, apesar da região ser uma das mais atingidas pelo coronavírus. As autoridades tinham encerrado as praias por causa do desrespeito das medidas de distanciamento social.

“Foi tão bom, tão agradável. A água está muito quente nesta altura e é fantástico que esteja novamente aberta. Sim, adorei”, revela uma banhista.

Outro comenta que “as pessoas estão a cumprir as regras até agora, pelo menos nesta primeira manhã. Mas acho que fizeram um bom trabalho a vigiar, a garantir que todos entram e todos saem”.

A praia está apenas aberta a banhistas e surfistas das 7 da manhã às 5 da tarde. Não há direito a passeatas ou deitar-se na areia a apanhar banhos de sol. As autoridades controlam o número de entradas e saídas.

Enquanto não houver uma vacina contra a covid-19, este vai ser para já o novo normal no outono de Sidney.