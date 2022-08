Os 80 mil euros que são muito dinheiro para apoio social a portugueses na Venezuela

O Governo português atribuiu quase 80 mil euros a três instituições luso-venezuelanas que prestam atenção e apoio social à comunidade portuguesa da Venezuela, disse à agência Lusa o cônsul-geral de Portugal em Caracas.

“São importâncias avultadas para a Venezuela, que permitem que estas associações apoiem mais e porque sem essas verbas estariam extremamente limitadas na sua atuação”, disse o cônsul-geral, Licínio Bingre do Amaral.

As instituições abrangidas são o Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira, a Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas e a “Regala Una Sonrisa” (Dê um sorriso) (na foto acima).

“Como se sabe, devido à situação da Venezuela, não é fácil angariar os fundos necessários, nomeadamente agora com esta inflação brutal neste país”, frisou.

O diplomata sublinhou ainda que os beneficiários destes apoios financeiros de Portugal, “são três instituições [luso-venezuelanas] que prestam apoio social bastante importante à comunidade portuguesa na Venezuela”.

Licínio Bingre do Amaral explicou ainda que “todos os anos”, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal atribui apoios financeiros ao movimento associativo luso-venezuelano e que o Consulado-geral de Portugal em Caracas “tem ajudado” aquelas organizações “a preparar e elaborar os processos” de candidatura.

“No caso dessas três associações, os apoios financeiros foram aprovados e fizemos agora a assinatura dos contratos para fazer depois a transferência e [para] que tenham acesso aos apoios, para a gestão”, frisou.

O diplomata explicou ainda que os portugueses da Venezuela são “uma comunidade muito solidária, que pensa muito em trabalho e que ajudou muito a que a Venezuela se desenvolvesse”.

“A Venezuela, em parte é o que é, devido ao esforço da comunidade portuguesa e é uma comunidade que tem um espírito de entreajuda muito importante. E eu vejo muito boa vontade e muito boa troca de ajudas e apoios a toda a gente”, disse.

Licínio Bingre do Amaral sublinhou ainda que no caso da Venezuela “um português quando vê outro em dificuldades, normalmente não vira a cara ao outro, e esta solidariedade entre as pessoas é extremamente importante”.

A Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas foi fundada em 1969, por iniciativa de Susana Teixeira de Sampaio. Em 02 de dezembro desse ano, realizou a sua primeira atividade benéfica, a bordo do barco Santa Maria, que transportava portugueses para a Venezuela.

Além das autoridades portuguesas, o evento contou com a presença do ex-presidente da Venezuela Rafael Caldera (presidiu a Venezuela de 1969 a 1974 e de 1994 a 1999).

Entre as obras da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas está o Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira, criado em 1999.

Com administração independente, o Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira tem capacidade para albergar uma centena de pessoas.

Há mais de sete anos que a organização não-governamental ‘Regala Una Sonrisa’ realiza jornadas mensais de atenção a pessoas em situação de rua (sem-abrigo).

Por outro lado, semanalmente, promove a “Sopa Sorriso” a mais de 200 pessoas carenciadas do centro de Caracas.

Realiza ainda sessões de yoga e é responsável pelo programa “Anjos Lusitanos”, que apoia portugueses que vivem isolados e em situações precárias.