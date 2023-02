Ortopedistas portugueses vão ajudar doentes em São Tomé

Um grupo de médicos especialistas portugueses realiza uma missão humanitária em São Tomé, durante uma semana, com consultas e cirurgias ortopédicas gratuitas aos doentes mais carenciados, numa iniciativa apoiada pelo presidente da Assembleia da República portuguesa.

A missão humanitária é organizada pela Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide (ANDAR) e inclui vários especialistas, nomeadamente em Ortopedia, Reumatologia, Pediatria, Dermatologia, Estomatologia e Farmacêutica.

“Tudo começou como uma bolinha de neve que se tornou numa missão enorme já com caráter oficial, porque conseguiu o apoio do Ministério da Saúde, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de muitos parceiros que se juntaram a nós”, disse à Lusa a presidente da ANDAR, Arsisete Saraiva.

Numa nota enviada à Lusa, a organização refere que a missão “tem o alto patrocínio do Presidente da Assembleia da República de Portugal”, Augusto Santos Silva, e vinha a ser desenhada ainda durante o mandato do ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde Lacerda Sales, que também integrará a comitiva como médico ortopedista, permitindo que “pela primeira vez se vá colocar uma prótese no joelho em São Tomé”.

Além de consultas e cirurgias no hospital central Doutor Ayres de Menezes, na capital são-tomense, as equipas médicas vão promover atividades na Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e no projeto das Irmãs Franciscanas, na cidade de Neves, no norte da ilha de São Tomé.

Durante a missão serão entregues às instituições de São Tomé e Príncipe cerca de 500 livros de histórias infantis, 10.500 lápis, 2.500 canetas, 800 mochilas, cadernos, blocos, entre outros materiais didáticos, bem como bens alimentares não perecíveis, brinquedos e vestuário.

“Todos os que se puderem juntar a nós ficaremos sempre felizes e o que nós queremos é que os são-tomenses fiquem também felizes com a nossa ida, como nós os vamos acolher com coração aberto”, sublinhou a presidente da ANDAR.

A missão começa este domingo e decorre até ao próximo dia 26.