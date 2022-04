Orquestra espanhola sob o comando de maestro português

No decorrer da manhã do dia 11 de abril, o conselho administrativo da Orquestra Sinfónica do Principado das Astúrias (OSPA) elegeu o português Nuno Coelho, de entre as trinta candidaturas ao cargo, como o novo maestro principal.

Em abril de 2019, Nuno Coelho visitou a OSPA, ainda sob o comando do seu antecessor búlgaro, Rossen Milanov. Agora, em 2022, regressa com um contrato de três anos, de possível prolongação, onde assumirá o cargo de maestro principal.

O maestro português desempenhará funções como a elaboração do programa artístico, realização de ensaios, concertos, gravações e atuações, presidirá os painéis de audição para os novos membros da OSPA, entre outras responsabilidades avançadas em comunicado pela orquestra.

Nuno Coelho conta com um extenso currículo na sua área, nascido no Porto em 1989, estudou violino, em Klagenfurt e Bruxelas. Em Zurique, com Johannes Schlaefli, aprofundou os conhecimentos em direção de orquestra.

Recebeu o 1.º Prémio no concurso de Direção do Prémio Jovens Músicos da Antena 2, o “Neeme Järvi Prize” no festival Menuhin Gstaad, e foi finalista no concurso do festival de Salzburg para jovens maestros.

Em 2014, foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e em 2015 foi aceite no Dirigentenforum do Centro Alemão para a Música, que mais tarde o nomeou para a sua lista de Conductors of Tomorrow.

Entre 2015 e 2017 foi maestro assistente da Nederlands Philharmonisch Orkest, regressou à orquestra em julho de 2018 para um concerto no Concertgebouw.

Em temporadas passadas destacam-se as atuações com a BBC Philharmonic, Hamburg Symphoniker, Beethoven Orchester Bonn, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Castilla y Leon e Orchestra del Teatro Regio Torino.

