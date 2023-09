Orquestra de Jovens da UE procura novos talentos

As audições de ingresso na The European Union Youth Orchestra (EUYO) estão com inscrições abertas até dia 30 de setembro. As candidaturas são destinadas a todos os jovens entre os 16 e os 26 anos (inclusive) de um dos atuais 27 estados-membro da União Europeia, que saibam tocar um instrumento musical de orquestra.

A temporada 2023/2024 da The European Union Youth Orchestra (EUYO) já abriu, e este ano as audições ocorrerão em outubro na maioria dos estados-membro da União Europeia, podendo prolongar-se até dezembro. Porém, as inscrições terminam no final de setembro.

A EUYO é um projeto destinado a todos os jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 26 anos (inclusive) feitos até 31 de dezembro de 2023, com passaporte de um dos atuais 27 estados-membro da União Europeia.

Os candidatos devem ser estudantes de conservatório ou nível equivalente de um dos instrumentos da orquestra, incluindo piano e harpa, e podem fazer a sua audição em qualquer país da União Europeia que seja o seu país de nacionalidade, residência, estudo ou trabalho.

O prazo de candidaturas em Portugal, no Luxemburgo, na Bélgica e na Alemanha termina no dia 30 de setembro, com as audições a ocorrer em novembro, em diferentes dias nos vários países. Para saber os dias específicos das audições no seu país consulte o site oficial da EUYO.

Em Portugal, haverão duas rondas de audições, sendo que a primeira será online a ocorrer durante o mês de outubro, e a segunda será ao vivo, nos dias 18 e 19 de novembro. Em França, a primeira ronda de audições já terminou, com a segunda ronda a ter lugar nos dias 2, 3 e 4 de outubro.

Portugal faz parte da EUYO desde 1986, sendo que na temporada de 2022 foram admitidos 30 músicos portugueses, entre os quais, músicos que tiveram a oportunidade de participar em diferentes estágios e músicos que receberam uma recomendação para a Orquestra Jovem do Concertgebouw.

Fundada no Reino Unido, em 1976, a EUYO reúne os mais talentosos jovens instrumentistas de cada um dos Estados-membros da União Europeia, assumindo-se como um projeto europeu de excelência.

Para além de um programa de formação diversificado e inovador, com professores, maestros e solistas de renome internacional, a EUYO oferece aos seus jovens músicos a oportunidade de se apresentarem nas mais emblemáticas salas de concertos do mundo, com direito a aulas, viagens e estadia (alimentação e alojamento) gratuitas.Os candidatos que forem admitidos terão a oportunidade de participar na digressão de verão da orquestra que ocorre geralmente em agosto, e poderão ainda integrar outras digressões da orquestra durante a Páscoa de 2024.